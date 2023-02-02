الأهلي المصري يقسو على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي المصري على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثة أهداف نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة في المغرب.

وجاءت أهداف "المارد الأحمر" عن طريق كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، في الدقائق: 45+ و56 و86 من زمن المباراة.

وفرض الأهلي خبرته في مونديال الأندية، إذ سيطر على مجريات المباراة وصنع عددا من الفرص، حتى تمكن من هز الشباك في 3 مناسبات، فيما ظهر النادي النيوزيلندي مستسلما أمام اجتياح منافسه.

وكرر "المارد الأحمر" فوزه على أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، إذ سبق وأن تفوّق عليه بثنائية، ضمن الدور ربع النهائي، في عام 2006.

وسيواجه الأهلي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الثاني، من منافسات البطولة في نسختها التاسعة عشر، يوم السبت، على أن يلعب الفائز منهما مع نادي ريال مدريد الإسباني.