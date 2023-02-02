بعد تجربته مع مصر.. هيكتور كوبر مدربا لمنتخب سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدربا للمنتخب الأول، الخميس، وذلك خلفا للمدرب المحلي حسام السيد.

وأشار الاتحاد الذي يرأسه صلاح رمضان إلى أن المدرب الأرجنتيني وكادره الفني سيصل إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة.

واشتهر كوبر بتدريبه لنادي فالنسيا الإسباني والذي وصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2000 و2001 وخسر النهائيين أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ على التوالي.

وقاد المدرب الأرجنتني منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 2018 لكن تجربته مع "الفراعنة" لم تلق استحسانا كبيرا من الأوساط الإعلامية والكروية الرسمية رغم أنه وصل مع المنتخب المصري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا عام 2017.

ويُعرف كوبر بأسلوبه الدفاعي البحت وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة على مدار مسيرته التدريبية.

من جانبه، يعاني المنتخب السوري من سوء النتائج منذ الخروج من تصفيات كأس العالم 2022، وشهد تغيير العديد من المدربين على مدار السنوات الأربع الماضية وكانت التجارب فاشلة مع المدربين الوطنيين والأجانب.

يذكر أن أول استحقاق رسمي لـ"نسور قاسيون" سيكون في كأس آسيا 2023 الذي ستستضيفه قطر من 16 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز المقبل.