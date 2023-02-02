دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بتصريح للأمير بندر بن سلطان، السفير الأسبق للمملكة في أمريكا وذلك في أعقاب الضجة التي أثارها عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027.

ويقول الأمير بندر بن سلطان في مقطع الفيديو المتداول: "70% من وقتي كسفير في أمريكا كان لخدمة فلسطين والقضية الفلسطينية".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب قد عقّب في مقطع فيديو مع صحيفة "الرياضية" السعودية، قائلا: "واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي ولأسباب صحية طارئة وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وختم الرجوب قائلا: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر"، حسب قوله.

يذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.