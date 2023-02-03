دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الإسباني، بيب غوادريولا، أن اللاعب البرتغالي، جواو كانسيلو، من نوعية اللاعبين الذين يجب أن يلعبوا ليكونوا سعداء، وشرح الأسباب التي دفعته لوضعه على دكة البدلاء ما أسفر في النهاية عن رحيله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام: "في البداية أتمنى له التوفيق في هذه الأشهر الأربعة حتى نهاية الموسم ولا أعرف ما سيحدث الموسم المقبل لقد كان عاملًا مهما في آخر بطولتي دوري حققناهما".

وأردف المدرب الإسباني قائلًا: "بعد كأس العالم بدأنا بتجربة طرق لعب جديدة وأعجبني ما رأيت وقررت إعطاء المزيد من الوقت للاعبين الذين أعجبوني ولكل منا شخصيته".

وتابع غوارديولا عن كانسيلو: "يعشق اللعب وهو يتدرب بشكل رائع ويحب أن يلعب ولم يلعب كثيرا في آخر مباراتين أو ثلاث... وهو من نوعية الشباب الذين يجب أن يلعبوا ليكونوا سعداء وقد قررنا جميعًا أن نتركه يذهب إلى ميونخ".

وأضاف المدرب الإسباني: "هو يريد أن يلعب كل مباراة وأرجو أن يحصل على ذلك مع بايرن ميونخ"، وتابع: "لن أقول كلمة سيئة عنه فهو يمتلك ميثاقًا مهنيًا عاليًا ولديه شغف بكرة القدم وجودته ومهاراته الجميع يعرف ذلك".