رونالدو يسجل أول أهدافه مع النصر في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هدفه الأول في الدوري السعودي للمحترفين بقميص النصر، في مباراة الفريق ضد الفتح الجمعة.

وكان قد تقدم الفتح عبر اللاعب الإسباني السابق لنادي برشلونة، كريستيان تيو، عند الدقيقة 12 قبل أن يعادل البرازيلي تاليسكا للنصر عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة، عند الدقيقة 58، بعد تسديدة مذهلة سكنت شباك حارس "العالمي".

وتحصل النصر على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة سجلها رونالدو ليعلن عن أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين مع النصر.

وبهذا التعادل وصل "العالمي" إلى 34 نقطة في صدارة الدوري بالتساوي مع الشباب مع مباراة أقل للنصر.