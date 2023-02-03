دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، في مستهل مشوار الفريقين ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

وقد شبّه اللاعب المغربي السابق، يوسف شيبو، مباراة "الأزرق الهلالي" مع "القلعة الحمراء" بـ "الفخ" على الفريقين، مُشيراً إلى صعوبة توقع الفائز من هذه المواجهة، والّذي سيضرب موعداً مع فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وتحدّث شيبو لـ CNN بالعربية، قائلاً: "ستكون مباراة كبيرة، من الصعب تحديد الفائز، الفريقان لديهما لاعبين جيدين، مع أفضلية للهلال من حيث المحترفين الأجانب، لكنّ الوداد مدعم بجماهيره على أرضه، إضافة للاعبين دوليين ومدرب جديد وطموح".

وأضاف لاعب "أسود الأطلس" السابق: "مثل هذه المباريات بمثابة فخ على الطرفين، من الصعب التكهن بها، لكن الأهم أن يكون لديهما حضور قوي على الصعيد الفني، وتشريف الكرة العربية بأفضل شكل".

وسبق ليوسف شيبو وأن ارتدى قميص الهلال في موسم 1996/1995، وقال عن النادي السعودي: "يبقى دائماً فريق كبير ولديه شعبية عالية، لا يمر في الوقت الحالي بأفضل أحواله، ولكن في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه الأحداث يظهر شخصيته، وعادةً ما يمثل المملكة العربية السعودية والوطن العربي أفضل تمثيل".

وتمنى متوسط الميدان المغربي أن ينعكس نجاح منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الفائتة على مشاركة الوداد في مونديال الأندية، إلّا أنّه أشار إلى صعوبة تحقيق ذلك.

ويرى شيبو أن هناك أوجه تشابه بين اللاعب المغربي واللاعب السعودي، وكلاهما "يملك الإمكانيات والقدرات، بجانب الخبرة واللعب تحت الضغط".

وتوقع يوسف شيبو نجاح الثلاثي "السعودي سالم الدوسري والمغربي يحيى جبران والمصري عمرو السولية"، قائلاً: "هم على مستوى جيد ولديهم القدرة على الظهور بأفضل شكل في البطولة، وقيادة فريقهم لبلوغ الهدف".

ويعتقد لاعب "أسود الأطلس" السابق أن ريال مدريد الإسباني المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم للأندية، إذ قال: "بتاريخه وألقابه ولاعبيه والعديد من الأشياء، كلّ هذا يمنحه الأولوية ليكون صاحب الحظ الأوفر، اعتقد أن اللقب سيكون لصالحه".

عن احتضان المغرب لمنافسات مونديال الأندية في نسخته التاسعة عشر، قال شيبو: "من المؤكد نجاح هذه النسخة، وهذه ليست المرة الأولى الّتي تقام في المغرب، وقد تمّ اختيار أفضل الملاعب في البلاد لاحتضان المنافسات، إضافة للحضور الجماهيري الغزير المتوقع حضوره".