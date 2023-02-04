دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل عدد من الرياضيين السعوديين مع فوز نادي الهلال على نظيره الوداد المغربي، وتأهله للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وتفوّق "الأزرق الهلالي" على "القلعة الحمراء" بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليضرب موعداً مع فلامنغو البرازيلي.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، عبر حسابه في موقع تويتر: "أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الوداد المغربي والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية مبروك للوطن".

وغرّد اللاعب السابق سامي الجابر: "انا القوي انا الزعيم انا البطل انا الوقوف رغم الظروووف انا الهلال".

وكتب اللاعب السابق نواف التمياط: "الهلال يعشق الظروف الصعبة لكي يتخطاها".



وحرص سلمان الفرج، الغائب عن تشكيل "الأزرق الهلالي" بداعي الإصابة، على دعم زملائه، قائلاً: "الف مبروك لكل عشاق الكيان الأزرق شكرا لجميع زملائي اللاعبين وبإذن الله نواصل المسيرة بالتركيز والطموح ذاته.. ونسعى دائما لرفع شعار الوطن عاليًا في المحافل العالمية".



فيما غرّد المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض: "‏في قمة التحدي والظروف الصعبة، الهلال يقصي بطل أفريقيا ويضرب لآسيا موعدا مع بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي المونديال، مبروك لكل عشاقه وحظ أوفر لوداد الأمة".

