دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هزم نادي الهلال السعودي نظيره المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب مولاي عبدالله، مساء السبت، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وشهدت المباراة سيناريو مُثيرا بحضور آلاف المشجعين، إذ تقدم فريق "القلعة الحمراء" في النتيجة أولاً عند الدقيقة 52 برأسية أيوب العملود، فيما أحرز محمد كنو التعديل لـ "الأزرق الهلالي" في الوقت القاتل 90+، من علامة الجزاء.

وذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين تبادلا فيهما السيطرة على الكرة وصناعة الهجمات، قبل أن يتجهان لركلات الترجيح والّتي ابتسمت في النهاية لصالح النادي السعودي.

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء بوجه الثنائي يحيى جبران، لاعب الوداد، ومحمد كنو، لاعب الهلال، مما أجبر الفريقين على لعب ما يقارب من 30 دقيقة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة، تقرر أن يواجه فريق "الأزرق الهلالي" فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية في نسخته التاسعة عشر، الثلاثاء المقبل.