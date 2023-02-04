دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، إنّه لن ينسى فرحة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بهدفه في شباك منتخب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم الفائتة.

وكان الدوسري قد أحرز هدفاً بطريقة جميلة للغاية في مرمى "التانغو"، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليقود "الأخضر" إلى تحقيق فوز تاريخي على رفاق ليونيل ميسي بهدفين لواحد، في مستهل مشوار الفريق في منافسات مونديال قطر 2022.

ووثقت لقطات مصورة، في وقت سابق خلال متابعته المباراة، فرحة ولي العهد السعودي بهدف سالم الدوسري، والّذي جاءت من خلاله أول ثلاث نقاط لـ "الأخضر" في أكبر بطولات العالم.

وقال الدوسري لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هدفه أمام الأرجنتين: "أكيد لحظة تاريخية، لا شك أن أمام جمهوري ومنتخب بلدي سأقدّم الشيء الكثير"، مُضيفاً: "أهم حاجة عندي فرحتهم وفرحة وطني".

وتابع بالقول: "لن أنسى فرحة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الّتي تعني لي الشيء الكثير".

ويستعد المهاجم السعودي (31 عاماً ) للمشاركة مع "الأزرق الهلالي" فيي مواجهة الوداد المغربي، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة على الأراضي المغربية.

وقال سالم الدوسري: "لم نأتِ للمغرب من أجل المشاركة فقط، بل جئنا باسم الوطن وتشريفه، إن شاء الله كلّنا قد المسؤولية".