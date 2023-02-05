دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض تيبو كورتوا، حارس نادي ريال مدريد، للإصابة خلال عمليات إحماء الفريق، قبل انطلاق مواجهة ريال مايوركا، على أرض استاد "إيبيروستار"، مساء الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 في الدوري الإسباني.

وكان التشكيل الأساسي لـ "الميرنغي" يضمّ الحارس البلجيكي البالغ من العمر 30 عاماً، قبل أن يعلن الفريق عن استبداله بزميله أندري لونين في اللحظات الأخيرة.

ولم يتمّ الكشف عن طبيعة إصابة كورتوا ومدة تعافيه، للظهور مجدداً مع الفريق.

وتأتي إصابة كورتوا قبل أيام قليلة من لقاء ريال مدريد ونظيره الأهلي المصري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

وضرب "المارد الأحمر" موعداً مع بطل أوروبا، مساء الأربعاء، بعد فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف دون مقابل.