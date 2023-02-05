دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي أتلتيكو مدريد ونظيره خيتافي في الدوري الإسباني لقطة طريفة، قد تكون غير مسبوقة في ملاعب كرة القدم.

كان الأرجنتيني أنخل كوريا، مهاجم أتلتيكو مدريد، قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 60، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتمّ إلغاء الهدف بقرار من الحكم ماثيو لاهوز بداعي التسلل.

في الدقيقة ذاتها، قرر المدرب دييغو سيميوني استبدال أنخل كوريا والزج باللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو بدلاً عنه، ثمّ تدخلت تقنية الـ "VAR" لمراجعة صحة الهدف، وقد قررت احتسابه بالفعل، ليذهب لاعبو أتلتيكو مدريد إلى زميلهم أنخل كوريا الّذي يجلس على دكة البدلاء ويحتفلون معاً.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة (لا ليغا)، ليصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة 35 في المركز الرابع، فيما حلّ خيتافي في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.