الأحد ،

نشر الأحد ، 05 فبراير / شباط 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الأحد، تعيين المصري عصام الحضري مدرباً لحرّاس منتخب سوريا، خلال المرحلة المقبلة.

وانضمّ حارس "الفراعنة" السابق إلى الكادر الفني لـ "نسور قاسيون"، والّذي يضمّ كلّا من: الأرجنتيني هيكتور كوبر ومواطنه خوسيه فانتا، إضافة إلى المصري محمود فايز واليوناني أنطونيو ساريوغلو.

وسيتواجد الحضري للمرة الأولى في الجهاز المعاون لكوبر، الّذي اشتهر بتدريبه لنادي فالنسيا الإسباني وقد وصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2000 و2001، وخسر النهائيين أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ على التوالي.

وكان عصام الحضري مدرباً لحرّاس منتخب مصر تحت 23 عاماً، بجانب مدرب الفريق، البرازيلي روجيرو ميكالي، قبل أن يقرر خوض تجربة تدريبية جديدة خارج بلاده.

ويستعد حارس "الفراعنة" السابق برفقة هيكتور كوبر والمساعدين لتحسين نتائج منتخب سوريا الّذي مرّ بمرحلة سيئة في الآونة الأخيرة بعد غياب الاستقرار الفني والإداري، على أن يكون الاختبار الأول للكادر الجديد في نهائيات كأس آسيا 2023.