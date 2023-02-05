دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي ريال مدريد من نظيره ريال مايوركا بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد "إيبيروستار"، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال مايوركا الوحيد بخطأ من مدافع المنافس، عند الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وتلقى "الميرنغي" الهزيمة الثالثة في مسابقة (لا ليغا)، ليبتعد عن المتصدر برشلونة بخمس نقاط مع تبقي مباراة واحدة لـ "الفريق الكتالوني".

وتعرض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لعدد من الانتقادات من مغرّدين في موقع تويتر، اعتراضاً على أسلوب لعب الفريق وخيارات التشكيل، إضافة إلى اللاعب ماركو أسينسيو الّذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 60.

تأتي هذه الخسارة قبل مشاركة بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية، إذ سيواجه الأهلي المصري في الدور نصف النهائي، مساء الأربعاء.

وإليكم أبرز التغريدات:

