سبق له تدريب إيران ومصر.. تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الاثنين، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفاً للإسباني فيلكس سانشيز، دون الكشف عن مدة العقد وقيمته.

وقال اتحاد كرة القدم في قطر عبر حسابه على تويتر: "البرتغالي كيروش مدربًا للعنابي كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني".

وسيتولى المدرب البرتغالي (69 عاماً) تدريب "العنابي" بعد أيام من رحيله عن منتخب إيران، عقب قيادة الفريق لأشهر قليلة، تخللها المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 والخروج من دور المجموعات.

كما سبق لكيروش وأن أشرف على لاعبي منتخب مصر لفترة استمرت 7 أشهر فقط، وتحديدًا من سبتمبر/ أيلول عام 2021 وحتى مارس/ آذار عام 2022.

وأخفق كارلوس كيروش في قيادة "الفراعنة" إلى التأهل لنهائيات المونديال، بعد الخسارة بركلات الترجيح من أمام السنغال في الدور الفاصل من التصفيات، وقد خسر من ذات المنافس في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المدرب البرتغالي برفقة منتخب قطر لخوض غمار منافسات بطولة الكأس الذهبية "الكونكاكاف" وكأس آسيا 2023.