أندية ونجوم كرة القدم يعزون بضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت أندية كرة القدم ونجوم من جميع أنحاء العالم عن تعازيهم بضحايا الزلزال الذي وقع في مناطق سوريا وتركيا، وراح ضحيته مئات الأشخاص.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حاليًا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية"، مُضيفاً: "ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى".

وكتب نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه في تويتر: "بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومناطق أخرى، متمنيا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين".

وغرّد نادي فالنسيا بـ"التعبير عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين".

وقال نادي قادش: " قلوبنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين . تضامننا مع تركيا وسوريا".

وكتب نادي أستون فيلا أنه "يعزي في ضحايا الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، غرّد النجم الكرواتي لوكا مودريتش: "تركيا وسوريا" وأرفق تغريدته برمز تعبيري، فيما وضع النجم الجزائري رياض محرز علمي تركيا وسوريا، قائلاً: "نحن كلنا معكم".

وقال العراقي عدنان حمد، مدرب منتخب الأردن: "رحم الله ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ، قلوبنا مع كل الناس المتضررين".