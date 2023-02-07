دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالنادي الأهلي المصري، مُؤكداً على أن المباراة التي ستجمع الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2022 ستكون تنافسية للغاية.

ويلتقي "الميرنغي" مع "المارد الأحمر" مساء الأربعاء، وعلى أرض ملعب "مولاي عبدالله" في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، في نسخته التاسعة عشر.

تحدّث المدرب الإيطالي لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الّذي يسبق المباراة، قائلاً: "الأهلي فريق مليء بالتاريخ، أحد أهم الفرق في كرة القدم العالمية، إنّهم منظمون جيداً مع لاعبين ماهرين، وستكون مباراة تنافسية للغاية".

وأضاف أنشيلوتي: "إنّهم يريدون الفوز بنفس القدر الذي نريده، لدينا الكثير من الاحترام له، مثل أيّ ناد آخر، وخاصة النادي الّذي يتمتع بتاريخ قوي في كرة القدم الأفريقية".

من جانبه، قال مارسيل كولر، مدرب الأهلي إن "المنافس يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنّه من الصعب أن يتأثر بأيّ غيابات، لأن لديه لاعبين مميزين في كلّ المراكز"، وفقاً لما نقله موقع النادي الرسمي.

وكشف كولر عن أسلوب اللعب المناسب لمواجهة بطل أوروبا، قائلاً: "نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعياً، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس، لأنّنا نعرف إمكانات لاعبيه جيداً، ونحاول استغلال كلّ الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين".

وأردف مدرب "المارد الأحمر": "هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم، لأنّنا لن ندافع طوال وقت المباراة".

وأعرب حارس الأهلي، محمد الشناوي، عن سعادته بوصول الفريق للدور نصف النهائي: "بالتأكيد سعيد أن الأهلي أكثر فريق يصل لنصف نهائي البطولة، لكن حظنا في هذا الدور دائماً يضعنا أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد".

وأتمّ الشناوي: "لدينا طموح كبير للوصول إلى المباراة النهائية في مونديال الأندية هذه المرة".