دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضربت الإصابات صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الآونة الأخيرة، ليفتقد أبرز لاعبيه في افتتاح مشواره ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

ويغيب عن صفوف "الميرنغي" بسبب الإصابة، كل من: الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه فيرلاند ميندي، والبلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه إيدين هازارد، والإسباني لوكاس فاسكيز، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

ويلتقي بطل أوروبا مع "المارد الأحمر"، مساء الأربعاء، وعلى أرض ملعب "مولاي عبدالله"، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، في نسخته التاسعة عشر.

وكان النادي المصري قد تجاوز أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في الدور الأول، ثمّ فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل، في الدور الثاني.