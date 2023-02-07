لاعب غاني محترف في تركيا يخرج حيًا من تحت أنقاض الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، الثلاثاء، العثور على اللاعب كريستيان أتسو على قيد الحياة، وإخراجه من تحت الأنقاض، على أثر الزلزال الذي ضرب تركيا، الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بأن اللاعب الغاني البالغ من العمر (31 عامًا) تمّ العثور عليه في مقاطعة هاتاي الجنوبية، نقلًا عن مقابلة أجرتها سفيرة غانا في تركيا، فرانسيسكا أشيتي، لمحطة إذاعية مقرها أكرا.

وقال اتحاد كرة القدم في غانا على تويتر: "لقد تلقينا بعض الأخبار الإيجابية بأن كريستيان أتسو قد تمّ إنقاذه بنجاح، من تحت أنقاض المبنى المنهار، وهو يتلقى العلاج، دعونا نواصل الصلاة من أجله".

في غضون ذلك، غرّد نادي إيفرتون الإنجليزي: "نحن مرتاحون لسماع أن كريستيان أتسو قد تمّ إنقاذه بنجاح، وهو يتعافى في المستشفى"، مُضيفًا: "تستمر أفكارنا مع كل من تضرر من الزلزال في تركيا وسوريا".

ويلعب كريستيان أتسو في صفوف نادي هاتاي سبور التركي، خلال الموسم الحالي 2023/2022.

فيما سبق وأن مثّل أندية: تشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا، وفيتيس آرنهم الهولندي ومالقا الإسباني.