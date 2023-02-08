دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد ياسين بونو، حارس منتخب المغرب، في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة "The Best FIFA" لأفضل حارس مرمى حول العالم خلال عام 2022، وفقاً لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وينافس الحارس المغربي، البالغ من العمر 31 عاماً، على جائزة الأفضل كلّ من: البلجيكي تيبو كورتوا والأرجنتيني إميليانو مارتينيز، فيما تمّ استبعاد البرازيليين إيديرسون وأليسون بيكر.

وتُمنح الجائزة لأبرز حارس أداءً في لعبة كرة القدم للرجال، من فترة 8 أغسطس/ آب 2021 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على أن يتمّ الكشف عن الفائز في حفل في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 فبراير/ شباط 2023.

وكان ياسين بونو قد قدّم مستوى عالٍ في مونديال قطر الفائت، وقد ساهم في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، من خلال الوصول للدور نصف النهائي، في أكبر بطولات العالم.

فيما شارك بونو مع نادي إشبيلية الإسباني في 18 مباراة، ضمن منافسات مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، وقد تمكّن من الخروج في شباك نظيفة في 3 مباريات.