"مالاتيا سبور" التركي يعلن وفاة حارسه أحمد أيوب تركسلان جراء الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مالاتيا سبور التركي، الثلاثاء، وفاة حارس الفريق، أحمد أيوب تركسلان، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق تركيا، فجر الاثنين.

وقال الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية إن تركسلان، البالغ من العمر 28 عاما، كان ضحية لأحد المباني المنهارة جراء الزلزال.

وذكر النادي التركي، عبر حسابه على تويتر: "فقد حارسنا أحمد أيوب تركسلان حياته بسبب الزلزال، أرقد في سلام، لن ننساك أيها الشخص الجميل".

في ذات السياق، تم الإعلان عن العثور على اللاعب الغاني كريستيان أتسو على قيد الحياة وإخراجه من تحت الأنقاض.

ويلعب كريستيان أتسو (31 عاماً) في صفوف نادي هاتاي سبور التركي، خلال الموسم الحالي 2023/2022.

وقال نائب رئيس نادي هاتاي سبور، مصطفى عزت، لوسائل إعلام محلية: "تم إخراج كريستيان أتسو من تحت الأنقاض، لكن لا يزال مديرنا الرياضي تحت الأنقاض"، وفقا لموقع "يورو سبورت".