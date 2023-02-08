دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمباركة وزير المالية محمد الجدعان، الأربعاء، لنادي الهلال السعودي وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على فلامنغو البرازيلي.

وقال الجدعان خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية ضمن مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك": "أنا شغلني فوز الهلال عن السؤال، فمبروك للهلاليين عموما ومبروك للوطن كله".

وكان وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، قال قبل كلمات الجدعان: "يمكن أمس في الليل كان مثالا جميلا حول قدرة الشباب السعودي عندما فاز الهلال على فلامنغو".

وتداولت وسائل إعلام سعودية المقطع، مثل صحيفة "عكاظ" و"سبق" في حين نشره مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع على تويتر.

وكانت الصفحة الرسمية لمؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر، قد نشرت مقطع فيديو لافتتاح وزير المالية للمؤتمر الأربعاء.

يذكر أن الهلال وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينتظر الفائز من ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري اللذين سيلتقيان مساء الأربعاء.

وفيما يلي أبرز التغريدات: