دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي الأهلي المصري من نظيره ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "مولاي عبدالله"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، المقام في المغرب.

وأحرز فينيسيوس جونيور وفالفيردي ورودريغو وأريباس أهداف "الميرنغي" في الدقائق: 42 و47 و91 و98 من زمن المباراة، فيما سجل علي معلول هدف "المارد الأحمر" الوحيد عند الدقيقة 65.

وأخفق النادي المصري في الوصول للمباراة النهائية، فيما ضرب النادي الإسباني موعدا مع الهلال السعودي في المشهد الختامي من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وسيواجه الأهلي نادي فلامنغو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل، في النسخة التاسعة عشر من البطولة.