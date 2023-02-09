عودة فكرة "دوري السوبر الأوروبي".. هذا ما نعرفه عن المشروع الجديد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن منظمو الدوري الأوروبي لكرة القدم (ESL) في بيان الخميس عن إعادة تشكيل مسابقة تضم 60 إلى 80 فريقاً.

وتم تشكيل "ESL" عام 2021 من جانب 12 فريقا أوروبيًا بهدف الانشقاق عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وتنظيم مسابقة خاصة بهم.

وانهار المشروع في غضون 48 ساعة من إطلاقه إذ توعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف "المشروع المثير للسخرية"، وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطرد الأندية من المسابقات الدولية، في حين أعرب آلاف المشجعين عن غضبهم من هذه الفكرة في جميع أنحاء أوروبا.

وتأتي الجهود المتجددة لإحياء دوري السوبر الأوروبي من قبل "A22 Sports Management" الشركة التي تم تشكيلها للمساعدة في إنشاء البطولة، عقب قرار المحكمة العُليا في مدريد الشهر الماضي بإقرار الأمر القضائي الصادر في عام 2021 بحماية دوري السوبر الأوروبي وأنديته والمشاركين من عقوبات، من قبل الفيفا واليويفا والاتحادات والبطولات التابعة لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيرند ريتشارت، في بيان: "تتحمل الأندية جميع مخاطر ريادة الأعمال، ولكن في كثير من الأحيان تضطر إلى الجلوس جانبًا عند اتخاذ القرارات الرئيسية، وهي تشاهد انهيار أسسهم الرياضية والمالية".

وقال ريتشارت أنه تحدث إلى ما يقرب من 50 ناديًا وكيانا أوروبيًا مضيفًا أن "الغالبية العظمى منهم يتفقون مع تقييم أن جوهر كرة القدم الأوروبية في حد ذاته مهدد، وقد حان الوقت للتغيير".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن لدى كل فريق 14 مباراة مضمونة في الموسم على أقل تقدير في الوقت الذي تلعب فيه هذه الفرق مبارياتها المحلية.

وفي ديسمبر 2022، جاء في مقال رأي للمحامي العام في محكمة العدل الأوروبية (CJEU) أثاناسيوس رانتوس: "تتوافق قواعد يويفا وفيفا التي بموجبها تخضع أي مسابقة جديدة لموافقة مسبقة ويجب أن تتسق مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

لا يزال الأمر معروضًا على محكمة العدل الأوروبية انتظار صدور حكمها بشان المسألة في الأشهر المقبلة.

وقال ريتشارت: "هدفنا هو تقديم مشروع رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية الموجودة، أول على الأقل، لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 في أقرب وقت ممكن بعد استلام الحكم".

وحاولت CNN التواصل مع الفيفا واليويفا للحصول على تعليق.