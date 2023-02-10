دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الجمعة، أنه سيبقى مدربا لمانشستر سيتي، مشددًا على ثقته ببراءة فريقه في اتهام رابطة الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وأكد أن إدارة النادي "لم تكذب عليه" بشأن الأوراق المالية.

وقال غوارديولا: "أنا مقتنع تمامًا بأننا سنكون أبرياء... وماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سنتوقف الآن؟ منذ أن استحوذت أبوظبي على النادي، كان الأمر كذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "لن أتحرك عن هذا الكرسي، أريد أن أبقى، أكثر من أي وقت مضى، أنا متأكد".

وتابع بالقول عند سؤاله من جانب أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت الإدارة قد "كذبت" عليه: "لم يكذبوا علي، أنظر ما الذي حدث مع الاتحاد الأوروبي، لم نرتكب أي خطأ، لماذا لا أثق بإدارتي".

وأردف المدرب الإسباني: "في إنجلترا المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا لم يحدث، لم ينتظروا، دعونا ندافع عن أنفسنا فقط".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي اتهمت السيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف بما يتعلق بالتصريح عن المعلومات المالية الخاصة بالنادي.

وكان غوارديولا قد قال إنه سيغادر منصبه كمدرب للفريق بحال اكتشف أن إدارة الفريق "كذبت عليه" بشأن أي معلومات مالية، وذلك بعد اتهام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف قبل 3 أعوام.