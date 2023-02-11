دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر الأهلي المصري من فلامنغو البرازيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي أقيمت على أرض ملعب طنجة، مساء السبت.

وأحرز اللاعب أحمد عبدالقادر هدفي "المارد الأحمر"، فيما سجّل أهداف النادي البرازيلي غابرييل باربوسا (ثنائية) وبيدرو جيليرمي (ثنائية).

بهذه النتيجة، نال نادي فلامنغو الميدالية البرونزية في مونديال الأندية في نسخته التاسعة عشر على الأراضي المغربية، فيما حلّ نادي الأهلي في المركز الرابع.

أخفق "المارد الأحمر" في تحقيق إنجاز غير مسبوق، إذ كان على أعتاب تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، إذ ظفر بها في نسخ أعوام 2006 و2020 و2021.