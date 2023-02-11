دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف إينزو فرنانديز أنظار المتابعين، بعد مستواه العالي الّذي ظهر عليه في مواجهة فريقه تشيلسي مع وست هام، الّتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، على أرض استاد لندن الأولمبي، السبت، ضمن مباريات الأسبوع 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 22 عاماً، من صناعة هدف "البلوز" الوحيد، بطريقة جميلة للغاية، إذ مرر الكرة عبر عرضية طويلة إلى داخل منطقة الجزاء، قد تسلمها زميله جواو فيليكس وأكملها في الشباك، عند الدقيقة 16.

وتداول مُغرّدون في موقع تويتر فيديو "أسيست" فرنانديز، وقد وصفه البعض بـ "الخيالي".

ويُعتبر هذا الظهور الثاني لإينزو فرنانديز في مسابقة (البريميرليغ) هذا الموسم، منذ انضمامه إلى تشيلسي في الأول من فبراير/ شباط الجاري، في صفقة مالية ضخمة قد بلغت 121 مليون يورو (131.8 مليون دولار)، لتكون الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.