دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأحمد عبدالقادر، لاعب نادي الأهلي المصري، بعد أن ظهر بمستوى عالٍ في مواجهة فريقه بكأس العالم للأندية أمام فلامنغو البرازيلي، التي حسمها الأخير لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين اثنين.

ونجح أحمد عبدالقادر (23 عامًا) في تسجيل هدفي الأهلي، ليضع بصمته في بطولة كأس العالم للأندية 2022، من خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

في السياق نفسه، علّق رياضيون على هزيمة الأهلي، الذي أخفق في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بالظفر بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وأرجع البعض أسباب الخسارة إلى أخطاء فردية من لاعبي "المارد الأحمر"، إضافة إلى طريقة لعب لاعبي خط المقدمة.

وعلى الرغم من إهدار الظهير التونسي علي معلول لركلة جزاء في الدقيقة 58، بعد أن تصدى لها حارس المنافس بنجاح، إلا أن أدائه لاقى استحساناً كبيراً.