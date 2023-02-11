استبعاد صلاح وحكيمي.. "فيفا" يعلن القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة اللاعب الأفضل حول العالم

رياضة
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استبعاد صلاح وحكيمي.. "فيفا" يعلن القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة اللاعب الأفضل حول العالم
Credit: Alex Pantling/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة "The Best FIFA" لأفضل لاعب حول العالم خلال عام 2022.

وضمّت القائمة كلّ من: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيما، فيما تمّ استبعاد 11 لاعباً من بينهم: المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

وتُمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة القدم أداءً من 8 أغسطس/ آب 2021 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على أن يتمّ الكشف عن الفائز في حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 فبراير/ شباط 2023.

وكان ميسي قد قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كأس العالم الفائتة، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، إذ أحرز 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

فيما حصد مبابي جائزة هدّاف مونديال قطر برصيد 8 أهداف، من بينها "هاتريك" في المباراة النهائية.

وساهم بنزيما في قيادة نادي ريال مدريد للظفر بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، إذ سجّل 15 هدفاً.

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