دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لكميات كبيرة من الجراد داخل ملعب الشرائع في إمارة مكة خلال مباراة ناديي النصر والوحدة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أو ما يُعرف بـ"وقاء" أصدر بيانا توضيحيا قال فيه: "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).".

وأكد "وقاء" في بيان نشرته أن "هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء".

وبين المركز أن "هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان".