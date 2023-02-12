دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره الهلال السعودي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الّذي أقيم على أرض ملعب "مولاي عبد الله" في الأراضي المغربية، مساء السبت.

وجاءت أهداف "الميرنغي" عن طريق كلّ من: فينيسيوس جونيور (ثنائية) وفالفيردي (ثنائية) وكريم بنزيما، بينما أحرز موسى ماريغا ولوسيانو فييتو (ثنائية) أهداف "الأزرق الهلالي".

كان المشهد الختامي مليئاً بالأهداف، وسط سيطرة ريال مدريد على المجريات، إذ هزّ الشباك في 5 مناسبات، فيما تمكّن النادي السعودي من زيارة مرمى منافسه 3 مرات، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً للعودة بالنتيجة.

وتُوّج "الميرنغي" بلقب مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، إذ سبق وأن ظفر باللقب خلال نسخ: 2014 و2016 و2017 و2018.

فيما احتل نادي الهلال وصافة البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، ويُعتبر ثالث فريق عربي يحقق ذلك، بعد الترجي المغربي والعين الإماراتي.