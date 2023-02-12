دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن تقديم مكافأة مالية كبيرة إلى نادي الهلال، بعد احتلال الفريق وصافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، الّتي أقيمت على الأراضي المغربية.

وحقق "الأزرق الهلالي" الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، عقب الهزيمة من نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان رجل الأعمال السعودي قد منح مليون ريال نحو (266 ألف دولار) لكلّ لاعب بعد وصول الفريق للمشهد الختامي، قبل أن يقرر زيادة المبلغ ليصل بشكل إجمالي إلى 100 مليون ريال ما يقارب (26.6 مليون دولار)، عقب تحقيق الهلال لإنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية.

ويُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر الداعمين لـ "الأزرق الهلالي"، إذ سبق وأن قدّم عدداً من المكافآت المالية للفريق.