مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على نتيجة الهلال وريال مدريد

رياضة
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الهلال وريال مدريد.. الفرصة المناسبة لاقتناص اللقب الأول لقارة آسيا
05:22
الهلال وريال مدريد.. الفرصة المناسبة لاقتناص اللقب الأول لقارة آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنهائي بطولة كأس العالم للأندية، السبت.

جاء ذلك في تغريدة لبدر العساكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ناشرا عددا من الصور من اللقاء، قائلا بتعليق: "مبروك لممثّلنا نادي الهلال.. وصافة أندية العالم.. إنجاز بعزيمة سعودية.. ونجاح رياضي جديد.."

من جهته نشر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدة عقب المباراة قال فيها: " كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية .. ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا.. والقادم أفضل بإذن الله".

وكان نادي ريال مدريد قد فاز على نظيره الهلال، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الّذي أقيم على أرض ملعب "مولاي عبد الله" في الأراضي المغربية، مساء السبت.

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