دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخر نادي تشيلسي من قرار تحكيمي في مباراته مع نظيره وست هام، الّتي أقيمت على أرض ملعب استاد لندن الأولمبي، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد سيطر على نتيجة المباراة، وسط جدل تحكيمي، عقب عدم استجابة الحكم لمطالبة لاعبي "البلوز" باحتساب ركلة جزاء لصالحهم عند الدقيقة 89، بعد أن لمست الكرة يد لاعب المنافس، توماس سوتشيك، داخل الصندوق.

وردّ تشيلسي بطريقة ساخرة على تغريدة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الّتي تحمل تساؤلا عن حارس المرمى الّذي سينال جائزة الأفضل حول العالم، إذ نشر النادي فيديو يظهر اصطدام الكرة بيد لاعب وست هام، وعلّق قائلاً: "توماس سوتشيك"، مما أثار تفاعلاً.

ويعاني "البلوز" من سوء النتائج في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ يقع في المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن المتصدر أرسنال.