دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم رياض محرز في إحراز هدفين، قاد من خلالهما فريقه مانشستر سيتي للفوز على أستون فيلا بنتيجة 1/3، في مباراتهما على استاد الاتحاد، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المهاجم الجزائري في صناعة الهدف الأول، إذ مرّر الكرة من ركلة ركنية قد تسلّمها زميله رودري برأسه وأكملها في الشباك، عند الدقيقة الـ 4.

كما تمكّن محرز من ترجمة ركلة الجزاء إلى هدفٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+.

وأصبح رياض محرز (31 عامًا) أكثر لاعب قام بصناعة الأهداف بواقع 4 مرات، منذ استئناف مسابقة البريميرليغ بعد نهاية بطولة كأس العالم في قطر.

ووصل محرز إلى المساهمة التهديفية رقم 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.