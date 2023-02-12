دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت بعثة نادي الهلال باستقبال خاص لدى هبوطها في منطقة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد.

وكان في استقبال نجوم "الأزرق الهلالي" وزير الرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال.

وأنهى الهلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2022، في المغرب، بتحقيقه المركز الثاني في إنجاز غير مسبوق بتاريخ كرة القدم السعودية.

ونال النادي السعودي الميدالية الفضية في مونديال الأندية ليكون ثالث فريق عربي يحقق ذلك، بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الرياضة السعودية تنظيم حفل تكريم لـ"الأزرق الهلالي"، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وذلك في "بوليفارد رياض سيتي"، مساء الأحد.

