دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، الإثنين، قائمته لأفضل اللاعبين لعام 2022، على أن يتمّ اختيار منهم تشكيل يضمّ أبرز 11 لاعبًا حول العالم.

وشملت القائمة 26 اسمًا، بتواجد المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما شهدت غياب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الرابطة الدولية "FIFPRO" أنه سيتمّ الإعلان عن التشكيل المثالي في 27 فبراير/ شباط الجاري.

ضمّت القائمة:

حرّاس المرمى: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: فان دايك، روديغر، غفارديول، تياغو سيلفا، كانسيلو، ديفيز، أشرف حكيمي، ثيو هيرنانديز.

الوسط: كاسيميرو، دي بروين، إينزو فيرنانديز، مودريتش، غافي، فالفيردي، بيدري، بلينغهام.

الهجوم: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، كريم بنزيما، ليفاندوفسكي، هالاند، نيمار.