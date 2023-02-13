دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدثت واقعة مُثيرة للجدل في مباراة نادي رينجرز ونظيره باتريك ثيستل، على أرض ملعب "إيبروكس"، الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 في مسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم.

حيث كان مالك تيلمان، لاعب رينجرز، قد عانى من الإصابة، ليخرج لاعبو الفريق الكرة من أرضية الملعب لعلاج زميلهم.

وعند استئناف اللعب في الدقيقة 71، نفذ أحد لاعبي باتريك ثيستل رمية التماس إلى زميل بجانبه، قبل أن يخطف اللاعب مالك تيلمان الكرة من بين أقدامه ويضعها في الشباك، مما أثار غضب المنافس ودخول لاعبي الفريقين في مشاجرة.



وطلب مدرب نادي رينجرز من لاعبيه السماح لنادي باتريك ثيستل بتسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سكوت تيفوني، في لفتة لاقت استحساناً كبيراً.



وكانت المباراة قد انتهت لصالح رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية.