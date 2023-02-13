دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، عن قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

ويلتقي النادي الباريسي مع "البافاري"، مساء الثلاثاء، على أرض ملعب "بارك دي برينس".

وضمّت قائمة باريس سان جيرمان 22 لاعبًا، في ظل تواجد الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في خط المقدمة.

وتُعد عودة مبابي لصفوف النادي الباريسي بمثابة مفاجأة سارة لمشجعي الفريق، إذ سبق أن عانى اللاعب من إصابة في عضلة الفخد في أوائل فبراير/ شباط الجاري، وحينها تمّ الكشف عن حاجته لفترة علاج تمتد لثلاثة أسابيع.

وسبق لمدرب الفريق، كريستوف غالتيير، أن أكد صعوبة التحاق مبابي بمباراة بايرن ميونخ في مسابقة التشامبيونز ليغ.

فيما كان ميسي يشكو من آلام في أوتار الركبة، تسببت في غيابه عن مباراة الفريق مع موناكو، السبت الماضي، ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه في موقع تويتر صورًا من استعدادات الفريق لملاقاة "البافاري"، بمشاركة كيليان مبابي وليونيل ميسي.