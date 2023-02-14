دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لستيفن جيرارد، نجم نادي ليفربول السابق، عن تصريحه الذي أدلى به مؤخرًا.

وسبق للمدرب الإسباني أن صبّ غضبه على الأندية التي ساعدت رابطة البريميرليغ في فتح تحقيق حول "خرق مانشستر سيتي للقواعد المالية"، وقال ساخراً: "لا أعرف ما إذا كنا مسؤولين أيضًا عن انزلاق ستيفن جيرارد في ملعب أنفيلد، هل كان هذا خطأنا؟"

كان انزلاق جيرارد الشهير قد تسبب في خسارة "الريدز" للقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز "السيتيسينز" به، في عام 2014.

وتحدّث غوارديولا لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، قائلاً: "أعتذر لستيفن جيرارد عن تعليقاتي الغبية وغير الضرورية، إنه يعرف مدى إعجابي به وبمسيرته المهنية وما فعله لهذا البلد"، مُضيفًا: "أشعر بالخجل من نفسي فهو لا يستحق ذلك".

وتابع: "أنا أؤمن حقاً بتعليقاتي حول الدفاع عن فريقي، لكنني لم أمثل فريقي جيدًا في وضع اسمه في مثل هذه التعليقات الغبية، آسف جدًا له ولأطفاله ولزوجته وعائلته".

وسيلتقي وصيف الترتيب، مانشستر سيتي، مع المتصدر، أرسنال، مساء غدٍ الأربعاء، على أرض استاد الإمارات، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.