دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المملكة العربية السعودية حق استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2023، وفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي في حسابه عبر موقع تويتر.

وغرّد عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية: "امتدادًا للنجاحات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بدعم قيادة وطننا الغالي نسعد اليوم بإعلان الفيفا عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023".

وأضاف الفيصل: "مرحباً بالعالم في موطن الأحداث الرياضية".

وتستضيف السعودية نهائيات مونديال الأندية في نسخته العشرين للمرة الأولى على مر التاريخ.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني آخر المتوّجين بلقب البطولة التي أقيمت في المغرب، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.