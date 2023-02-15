دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان "فيفا" أعلن، مساء الثلاثاء، عن احتضان السعودية لنهائيات مونديال الأندية في نسخته العشرين، بين 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمنظمة: "تجاهل الفيفا مرة أخرى سجل السعودية المروّع في مجال حقوق الإنسان"، حسب قوله.

وأضاف كوكبيرن: "بعد فترة قصيرة من منحه موقع (روح السعودية - Visit Saudi) للترويج السياحي حق رعاية بطولة كأس العالم للسيدات، أعلن أن المملكة ستستضيف كأس العالم للأندية دون أي اعتبار لحرية التعبير أو التمييز أو حقوق العمال"، حسب تعبيره.

وتابع: "لقد تخلى الفيفا مرة أخرى عن سياسته الخاصة بحقوق الإنسان، وهو متواطئ في التلميع الصارخ للصورة عبر الرياضة"، على حد قوله.

وقال كوكبيرن: "في الأشهر الأخيرة، صعّدت السلطات السعودية من حملتها القمعية الوحشية على حرية التعبير، وحكمت على أفراد بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و45 سنة لمجرد تعبيرهم السلمي على الإنترنت"، على حد تعبيره.

وأتمّ رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "كما تواصل السلطات إعدام أشخاص على خلفية مجموعة واسعة من الجرائم. وفي يوم واحد من العام الماضي، أُعدم 81 شخصًا، بعد أن حوكم العديد منهم في محاكمات بالغة الجور"، حسب قوله.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه "سبق للفيفا أن أعلن عن تحقيقه إيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين 2019 و2022، ويتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، لم يوافق بعد على إنشاء صندوق تعويضات للعمال الأجانب في قطر".

ولم يصدر أيّ رد إلى الآن من "فيفا" أو وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم على بيان المنظمة.