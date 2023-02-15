دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألحق نادي بايرن ميونخ الألماني الهزيمة بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "بارك دي برانس"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وسجل كينغسلي كومان هدف "البافاري" الوحيد عبر تسديدة من داخل الصندوق، عند الدقيقة 53 من زمن المباراة.

و يُعد هذا الفوز الرابع لبايرن ميونخ على حساب النادي الباريسي في مسابقة (تشامبيونزليغ) في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين.

في ذات الدور، فاز نادي إسي ميلان الإيطالي على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف، على أرض ملعب "سان سيرو".

وأحرز براهيم دياز هدف "الروسينري" في الدقيقة السابعة بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وبات دياز أول لاعب يسجّل هدفا لإسي ميلان في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، منذ هدف البرازيلي كاكا عام 2014.

كما أصبح براهيم دياز (23 عاما و195 يوما) أصغر لاعب يهز الشباك بقميص "الروسينري" في دور المغلوب في مسابقة (تشامبيونزليغ)، منذ ثنائية كاكا (21 عاما و336 يوما) في عام 2004، بشباك نادي ديبورتيفو لاكورونيا، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.