(CNN) -- توفي حارس المرمى البلجيكي، آرني إسبيل، عن عمر يناهز 25 عامًا، بعد سقوطه على الأرض عقب ركلة جزاء تصدى لها خلال مباراة يوم السبت الماضي.

كان إسبيل قد لعب مع نادي وينكل سبورت بي، الذي ينشط في القسم الإقليمي الثاني من "ويست برابانت" في بلجيكا.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البلجيكية، بما في ذلك صحيفة "Het Nieuwsblad"، كان نادي وينكل سبورت بي متقدمًا على نظيره فشتروشبيك بنتيجة 1/2، قبل أن يحصل الأخير على ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأنقذ الحارس آرني إسبيل ركلة الجزاء، ثمّ احتفل بحماس شديد، قبل أن ينهار بعد ذلك مباشرة، حسبما أفادت صحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى أرض الملعب لمحاولة مساعدة إسبيل باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب، ولكن تمّ إعلان وفاته بعد فترة وجيزة.

وفقاً لوكالة أنباء "رويترز"، كان من المقرر إجراء تشريح لجثمان اللاعب، مساء الإثنين، لتحديد سبب وفاته، لكن لم يتمّ الإفصاح عن النتائج.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن شقيق آرني إسبيل الأصغر، آرون، كان على مقاعد البدلاء في المباراة.

وأشاد نادي وينكل سبورت بالراحل آرني إسبيل في بيان، قائلاً: "وينكل سبورت في حزن شديد بسبب الوفاة المفاجئة لحارس مرمى وينكل سبورت بي، آرني إسبيل".

وأضاف النادي: "نتمنى لعائلة آرني وأصدقائه خالص تعاطفنا في هذه الخسارة الفادحة".

وأشاد أكثر من ألف شخص بآرني إسبيل في نصب تذكاري لحارس المرمى، مساء الإثنين.

وقال باتريك روتسايرت، مدير نادي وينكل، لصحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية: "هذه كارثة وصدمة للجميع"، وتابع بالقول: "كان آرني مع النادي طوال حياته وكان محبوباً للغاية، لقد كان فتى رائعًا ودودًا، دائمًا في مزاج جيد ومستعد للمساعدة، هذه حقاً ضربة قوية، أولاً وقبل كلّ شيء لعائلته وكذلك لنادينا بأكمله".