دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، عن مواجهة "أسود الأطلس" لمنتخب البرازيل، في أول مباراة ودية للفريقين بعد نهاية بطولة كأس العالم الفائتة في قطر.

وسيواجه المنتخب المغربي منتخب "السامبا"، في 25 مارس/ آذار المقبل، على أرضية ملعب ابن بطوطة في طنجة.

كما سيلتقي "أسود الأطلس" مع منتخب بيرو ودّيًا، في 28 من الشهر نفسه، لكن في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازاً غير مسبوق في مونديال 2022، من خلال الوصول للدور نصف النهائي في أكبر بطولات العالم.

وخرج منتخب البرازيل من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم الماضية، على يد منتخب كرواتيا، بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مما تسبب في رحيل المدير الفني تيتي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رامون مينيزيس، مدرب "السامبا" تحت 20 عامًا، هو من سيقود المنتخب الأول في مواجهة "أسود الأطلس" الشهر المقبل.