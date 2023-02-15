دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن آلية مشاركة ممثل المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأوضح الاتحاد، عبر حسابه على موقع تويتر، أن النادي السعودي الذي سيشارك في مونديال الأندية سيكون الفائز بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.

فيما لو لم يفر أي نادي سعودي بلقب بطولة القارة، حينها سيشارك النادي الفائز بلقب دوري "روشن" السعودي لموسم 2023/2022، وذلك وفقا للمادة (4.2) من لائحة بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف السعودية النسخة العشرين من البطولة العالمية بين 12 و 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويمثل السعودية في مسابقة (التشامبيونزليغ) الآسيوي الجارية كل من أندية: الهلال والشباب والفيصلي.

بينما يتصدر نادي الشباب سلم ترتيب دوري "روشن" برصيد 40 نقطة، هذا الموسم، بفارق 3 نقاط عن النصر واتحاد جدة مع تبقي مباراتين لهما.