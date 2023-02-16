دفعة كيفين دي بروين لمدرب أرسنال في قمة البريميرليغ تلفت الانتباه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، الانتباه، بعد أن دفع ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، خلال مواجهة الفريقين، والتي انتهت بفوز "السيتيسينز" بنتيجة 1/3، على أرض استاد الإمارات، مساء الأربعاء.

وكان متوسط الميدان البلجيكي دفع المدرب الإسباني في الدقيقة 51، بعد محاولة الأخير إبعاد الكرة من أجل تأخير هجمة مانشستر سيتي.

وسبق لميكل أرتيتا أن أشرف على تدريب دي بروين، خلال عمل الأول كمساعد للمدرب بيب غوارديولا في الكادر الفني لنادي مانشستر سيتي بين عامي 2016 و2019.

وسجل كيفين دي بروين (31 عاما) الهدف الأول وصنع الهدف الثالث، ليساهم في حسم "السيتيسينز" لقمة مباريات (البريميرليغ) على حساب "الغانرز".

وبذلك وصل دي بروين للمساهمة التهديفية رقم 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ سجل 4 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.