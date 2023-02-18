دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فُوجيء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتسليم نادي باريس سان جيرمان "كل القوة" لكيليان مبابي، عندما وقع اللاعب صفقة جديدة مع الفريق، خاصة مع وجود ليونيل ميسي بجانبه.

ووقع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، عقداً مع النادي الباريسي، لمدة 3 سنوات، في مايو/ أيار الماضي، وتبلغ قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني (4.8 مليون دولار) شهرياً، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار) كرسوم تسجيل، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

في وقت سابق، زعمت تقارير صحفية أن مبابي يتمتع بسلطة تمنحه التدخل في قرارات الفريق، من حيث انتقاء اللاعبين واختيار الكادر الفني والإداري.

وقال دي ماريا، الذي يلعب الآن مع يوفنتوس الإيطالي، لقناة "ESPN Argentina": "أعتقد أن فرنسا عمومًا أعطت مبابي الكثير من المسؤولية، الشعب، الرئيس، باريس سان جيرمان"، حسب ما نقله موقع "يوروسبورت".

وأضاف مهاجم "التانغو": "لقد جعلوه يبقى عندما كان بإمكانه المغادرة، وأعطوه كل القوة ليكون هو وليس أيّ شخص آخر"، موضّحاً: "لكن هناك فرق كبير، لقد منحوه كل تلك القوة مع وجود أفضل لاعب في التاريخ (ميسي) بجانبه".

وتابع: "أعتقد أنهم منحوه كل تلك القوة لأنه فرنسي، ولد هناك، وفاز بلقب كأس العالم، ولديه مسيرة غير عادية أمامه، لكن بغض النظر عن كل ذلك، عندما كنتُ في باريس سان جيرمان كان ولدًا جيدًا، ولا أعتقد أنّه تغيّر كثيرًا".

قضى اللاعب أنخيل دي ماريا (35 عامًا) 7 سنوات مع النادي الباريسي، بين عامي 2015 و2022، ولعب بجانب كيليان مبابي لمدة 5 سنوات.