دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت مؤسسات سياسية ورياضية وأندية كرة القدم عن حزنها لمصرع الغاني كريستيان أتسو، لاعب نادي هاتاي سبور التركي، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا قبل حوالي أسبوعين.

ظل اللاعب، البالغ من العمر 31، مفقودًا تحت أنقاض الزلزال المدمّر، قبل أن تتأكد وفاته.

وأصدرت وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا بياناً، جاء فيه: "تلقينا نبأً مؤسفًا عن انتشال جثة كريستيان أتسو من تحت أنقاض شقته بعد الزلزال تركيا، في 6 فبراير/ شباط 2023، وبعد ما يقرب 12 يومًا من البحث بواسطة فرق الإنقاذ".

وأضاف البيان: "تتقدم الحكومة إلى أرملة وأسرة أتسو بآحر التعازي، تتخذ السفارة (الغانية في تركيا) حاليًا الترتيبات اللازمة بمساعدة حكومة تركيا لنقل جثمان اللاعب إلى بلاده لدفنه، سيتمّ إطلاع الجمهور على المزيد من التطورات".

وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: "تلقى الاتحاد أنباءً حزينة عن انتشال جثة كريستيان أتسو..نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لزوجته وأولاده والأسرة والأحباء ومجتمع كرة القدم".

وغرّد حساب الدوري الإنجليزي الممتاز: "نشعر بحزن عميق إزاء نبأ فقدان كريستيان أتسو حياته، في الدمار الذي خلفه الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا"، مُضيفا: "أفكارنا وتعازينا مع عائلة كريستيان وأصدقائه، وكلّ من تأثر بهذا الحدث المأساوي".

وكتب نادي تشيلسي: "يشعر الجميع في نادي تشيلسي لكرة القدم بالصدمة عندما علموا بالوفاة المأساوية للاعبنا السابق كريستيان أتسو، أفكارنا تذهب إلى عائلته وأصدقائه".

وقال نادي نيوكاسل يونايتد: "نشعر بحزن عميق عندما علمنا أن كريستيان أتسو قد فقد حياته بشكل مأساوي في الزلازل المدمرة في تركيا".

وغرّد نادي إيفرتون: "نشعر بحزن عميق لما ورد اليوم من أنباء عن العثور على كريستيان أتسو ميتاً في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر... أفكارنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في هاتاي سبور، وكل من تأثر بهذا الحدث المأساوي الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص".

وكان اللاعب الغاني قد ارتدى قمصان أندية تشيلسي وفيتيس آرنهم وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد، فيما مثل منتخب بلاده في 65 مباراة دولية.