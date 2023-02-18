دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "إينيوس" عبر مالكها الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، عن تقدّمها بعرضٍ للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت شركة "إينيوس" في بيان صدر السبت، إنها "تقدّمت بعرضٍ لشراء الملكية الأغلبية لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم"، وفقاً لموقع "يوروسبورت".

وأضاف البيان: "سنرى دورنا كأوصياء على المدى الطويل لمانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع الأوسع".

وتابع: "نحن طموحون ولدينا قدرة تنافسية عالية ونرغب في الاستثمار في مانشستر يونايتد، لجعله النادي رقم 1 في العالم مرة أخرى".

وأوضحت الشركة أنها "تدرك أيضًا أن حوكمة كرة القدم في هذا البلد على مفترق طرق، نود المساعدة في قيادة هذا الفصل التالي، وتعميق ثقافة كرة القدم الإنجليزية من خلال جعل النادي منارة لنهج حديث وتقدمي، يركز على المعجبين في الملكية".

وأتم البيان: "نريد مانشستر يونايتد الراسخ في تاريخه الفخور وجذوره في شمال غرب إنجلترا، وإعادة مانشستر إلى مانشستر يونايتد والتركيز بوضوح على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وسينافس الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، الشيخ القطري، جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس مصرف قطر الإسلامي، أحد البنوك القطرية، في الاستحواذ على فريق "الشياطين الحمر".

وكان الشيخ جاسم بن حمد قد كشف في بيان صدر الجمعة عن رغبته في شراء أسهم النادي الإنجليزي بنسبة 100%.

وتمتلك عائلة "غليزر" نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2005، وقد أعلنوا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن نيتهم ​​استكشاف بيع النادي الشهير.