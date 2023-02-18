دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدثت واقعة فريدة من نوعها، في مباراة جمعت بين نادي نيوكاسل يونايتد وليفربول على ملعب "سانت جيمس بارك"، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان حارس نيوكاسل يونايتد، نيك بوب، لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء، حتى يمنع وصولها إلى المهاجم المصري محمد صلاح، مما تسبب في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، عند الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وتداول مُغرّدون على موقع تويتر لقطات مصورة تظهر خطأ حارس "المكابيس"، وتفاعل بعضهم معها بشكل ساخر.

وخسر رفاق الحارس نيك بوب من "الريدز" بهدفين دون مقابل، ليتلقى الفريق، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الهزيمة الثانية في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم.

وتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 41 في المركز الرابع، فيما حلّ ليفربول في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.